Yolda görürseniz dokunmayın! Çocukları uzak tutun! Anında zehirliyor

SOKMANIN ETKİLERİ NELERDİR?
Kedi tırtılının sokması durumunda şunlar gözlemlenebilir:
Şişlik ve kızarıklık,
Mide bulantısı ve baş ağrısı,
Nefes alma zorluğu gibi ciddi reaksiyonlar.
Bazı durumlarda, acıyı hafifletmek ve semptomları kontrol altına almak için tıbbi müdahale gerekebilir. Bu nedenle, kedi tırtılının bulunduğu bölgelerde farkındalık kampanyaları yürütülmektedir.
ŞAŞIRTICI DÖNÜŞÜM: GÜNEY FLANEL GÜVESİ
Tehlikeli bir tırtıl olarak bilinen kedi tırtılı, zamanla güney flanel güvesi adı verilen zararsız bir yetişkin güveye dönüşür. Tüylü görünümünü koruyan güve, artık herhangi bir tehdit oluşturmaz. Bu dönüşüm, doğanın büyüleyici değişim süreçlerinden birini gözler önüne serer.