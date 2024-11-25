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Habib-i Neccar Camii canlanıyor! Belediye Başkanı Altay: Anadolu'nun ilk camisini dünya kültür mirasına yeniden hediye edeceğiz

6 Şubat depreminde büyük ölçüde yıkılan Hatay’daki tarihi Habib-i Neccar Camii Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor. Başkan Altay, “Bu çalışma Konya- Hatay kardeşliğinin de bir göstergesi” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024
Habib-i Neccar Camii canlanıyor! Belediye Başkanı Altay: Anadolu’nun ilk camisini dünya kültür mirasına yeniden hediye edeceğiz

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6 Şubat 2023'teki asrın felaketinde büyük oranda yıkılan ve restorasyonu Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Hatay'daki Habib-i Neccar Camisi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, restorasyon çalışması süratle devam eden Habib-i Neccar Camisi'nde incelemelerde bulunarak gelinen son durumu hakkında bilgi aldılar.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Altay, 6 Şubat depreminden sonra Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya ailesi olarak Hatay'da çok önemli işler yaptıklarını, bu vesileyle de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından şahsına fahri doktora tevdi edildiğini anımsattı.

Üniversite rektörüne ve senatosuna teşekkür ederek fahri doktora diplomasını Konyalılar adına ve bu bölgede çalışan tüm belediyeler adına aldıklarını kaydeden Başkan Altay, "Çünkü depremde yerel yönetimlerimiz büyük bir başarı hikayesi oluşturdular ve vatandaşlarımızın ne tür ihtiyacı varsa gidermek için çaba sarf ettiler. Biz de verilen talimat gereği Hatay'a geldik 6 Şubat akşamı. Yaklaşık 40 gün boyunca bizzat ben de Hatay'da bulundum. Bugün depremde Konya Belediyesi'nin başarısı konuşuluyorsa bu Konya'nın topyekün hareket etmesindendir" ifadelerini kullandı. Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Konya ve Hatay kardeşliği o kadar güçlü bir kardeşliğe dönüştü ki biz depremden sonra da bu kardeşliğin hatırlanması ve yıllarca sürmesi adına önemli bir tarihi eseri restore etmeye karar vermiştik. Habib-i Neccar Camii nasip oldu. Buraya ilk geldiğimde kubbesinin yıkılmış olduğu enkaz halini hatırlıyorum. Şu an itibariyle arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri neticesinde binanın Allah'ın izniyle bir daha yıkılmayacak şekilde yeniden ahşap bir kubbeyle tamamlanması yönünde bir karar çıktı. Bugün de ilk ahşap kısmını yerleştirmiş olduk. Bir taraftan güçlendirme işlemine 'bir taraftan da yapım işlemine devam ediyoruz. İnşallah Anadolu'nun bu ilk camisini Konya olarak restore etmeyi ve 2025 yılı ortalarında tamamlamayı planlıyoruz. Böylece Habib-i Neccar Camisi'ni sadece Hatay'a ve Türkiye'ye değil, tüm dünya kültür mirasına yeniden hediye etmiş olacağız." Depremin birçok acıyı beraberinde getirdiğini ve insanların hayatında ve şehirlerde önemli değişiklikler yaptığını dile getiren Başkan Altay, "Deprem şehirlerimizi de değiştirdi ve kültürel mirasımız üzerinde çok büyük bir baskı oluşturdu. Yüzlerce tescilli eser yıkıldı. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üstümüze düşen sorumluluk bilinciyle Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonunu yürütüyoruz" diye konuştu.

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