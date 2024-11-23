Çamaşır suyu bulaştı diye sakın çöpe atmayın! Meğer lekeyi çıkarmak bu kadar basitmiş

Çamaşır suyu, temizlikte sıkça kullanılan ancak kıyafetlerde kalıcı lekeler bırakabilen bir maddedir. Özellikle beyaz giysilerde renk açılmalarına ve iz oluşumuna neden olabilir. Peki çamaşır suyu bulaşan kıyafetler kurtarılabilir mi? İşte zorlu lekeleri temizleme yöntemi hakkında bilmeniz gerekenler...

Çamaşır suyu lekelerini çıkaran bazı doğal yöntemler mevcut. Beyaz kıyafetlerdeki bu tür lekeleri gidermek için sirke kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi bir bardak suyla seyrelttikten sonra lekenin üzerine uygulayın. Ardından temiz bir bezle nazikçe silin. Bezi ara ara suya batırarak nemlendirmeniz lekenin daha kolay çıkmasını sağlayacaktır.

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KARBONAT VE SU KARIŞIMI

Diğer bir etkili yöntem ise karbonat ve suyu karıştırarak diş macunu kıvamında bir karışım elde etmek ve bu karışımı lekenin üzerine sürmektir. 15 dakika bekledikten sonra temiz bir fırçayla lekeyi nazikçe ovun. Bu yöntemler kıyafetlerinizi yeniden kullanılabilir hale getirebilir. Öte yandan metil alkol kullanarak da çamaşır suyu lekelerini çıkarmak mümkündür fakat bu kimyasal sağlığı olumsuz etkileyebilir. Leke çıkarma sürecinde en güvenli yöntemler evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal malzemelerle yapılan işlemlerdir.