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Mica Ertegün’ün “Işık imparatorluğu” adlı tablosu 121 milyon dolara alıcı buldu

Mica Ertegün’ün kişisel koleksiyonu satışa konuldu. “Işık imparatorluğu” adlı tablo, 121 milyon dolara alıcı buldu. Müzayede gelirinin hayır kurumlarına bağışlanacağı duyuruldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
Mica Ertegün’ün Işık imparatorluğu adlı tablosu 121 milyon dolara alıcı buldu

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Merhum müzik adamı Ahmet Ertegün'ün geçen yıl vefat eden eşi Mica Ertegün'ün dünyanın çeşitli ülkelerindeki konutlarından toplanan kişisel koleksiyonu, ABD'nin New York kentinde Christie's Müzayede Evi'nde açık artırmaya alındı. Toplam değeri 1 milyar doları bulan koleksiyon kapışıldı. Belçikalı ressam René Magritte'in 'Işık İmparatorluğu' (L'empire des lumières) serisinden 1954 tarihli tablo, 121 milyon dolara (4 milyar 175 milyon TL) kadar çıktı. Bu parayı ödeyen sanatsever, tabloyu aldı.
Diğer eserlerin de satışının devam ettiği açıklandı. Satışlardan elde edilen gelirin, hayır kurumlarına bağışlanacağı açıklandı. Bu arada New York'ta Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada da Fransız ressam Claude Monet'nin 'Nilüferler' serisinden bir tablo, 65.5 milyon dolara (yaklaşık 2.26 milyar TL) ismi açıklanmayan bir kişiye satıldı.

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