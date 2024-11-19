Katledilen Gamze Yağlıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmada eşi Alper Yağlıoğlu’na ömür boyu müebbet

Alanya'da 24 Kasım 2021'de oturduğu 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Gamze Yağlıoğlu, hayatını kaybetti. Yağlıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, 1 yıllık eşi Alper Yağlıoğlu gözaltına alınıp tutuklandı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu, eşini balkondan iterek ölümüne neden olduğu kanaatiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında; 1 metre 68 santim boyundaki Gamze Yağlıoğlu'nun, 1 metre 12 santim yüksekliğindeki tırabzana tutunmadan kendisini atmasının mümkün olmadığı, herhangi bir parmak ve tutunma izleri tespit edilmediği, sürtünme izinin bulunduğu aktarıldı.

"KİMSENİN EVLADI ÖLMEMELİ"

Gamze Yağlıoğlu'nun düşme anlarına ait sitenin güvenlik kamerası görüntüleri ise ilk kez ortaya çıktı. Kızının düşmesinin ardından sergilediği rahat tavırları eleştiren anne Neşe Kıraç,"Alper ambulansı ve jandarmayı beklerken, cesedin başında Instagram'a giriyor. Soğukkanlı, o kadar sakin bir şekilde durması, hayatın olağan akışına aykırı. Kimsenin evladı ölmemeli, anneler evlatsız kalmamalı. İçim yanıyor "şeklinde konuştu.