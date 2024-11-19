Ecem Sultan Çamlı’yı hayattan koparan şoför adliyeye sevk edildi!

İstanbul'da yaşayan sistem mühendisi olarak çalışan Ecem Sultan Çamlı (28), her gün yaptığı gibi elektrikli scooter'i ile önceki gün evden çıktı. Seyir halindeyken Hasan Furkan Çolak'ın kullandığı tır, kendisine çarptı. Genç kız, şoför tarafından bir süre fark edilmedi. Tırın ön kısmına adeta yapışık halde gidip altında kaldı. 150 metre sürüklendi. Ağır yaralanan genç mühendis, hastanede hayatını kaybetti. Çamlı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirdi. Katil zanlısı gözaltına alındı. Çolak, 'taksirle öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Ecem Sultan Çamlı, kendi kurduğu Ebabil Bilim ve Teknoloji Derneği'nin başkanlığını da yürütüyordu.

Mustafa BAKIRHAN