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Damsız almayan konsere 114 bin lira ceza!

Antalya'da yaşayan H.Ö, şubat ayında internet üzerinden bilet alarak konsere gitmek istedi. Konser için mekana gittiğinde tek erkek olması sebebiyle içeri alınmayan H.Ö'ye, "tek kadın olsaydın mekana alırdık" denildi. Cinsiyet ayrımcılığı ihlaline uğradığını ileri süren H.Ö, TİHEK'e başvurdu. TİHEK, ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmederek, bileti satan internet sitesi ile konseri düzenleyen mekana 141 bin 934'er lira ceza verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Damsız almayan konsere 114 bin lira ceza!

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Antalya'da yaşayan H.Ö, şubat ayında internet üzerinden bilet alarak konsere gitmek istedi. Konser için mekana gittiğinde tek erkek olması sebebiyle içeri alınmayan H.Ö'ye, "tek kadın olsaydın mekana alırdık" denildi. Sebebini sorduğunda "mekandaki kadın/erkek sayısı dengesinin gözetilmesi" nedeniyle söz konusu uygulamanın yapıldığı cevabını aldı. Bilet ücretinin iadesini talep eden H.Ö'ye, "etkinlik kurallarında kadın/erkek dengesinin gözetileceği maddesi bulunduğu" belirtilerek, iade yapılmadı. Cinsiyet ayrımcılığı ihlaline uğradığını ileri süren H.Ö, TİHEK'e başvurdu. TİHEK, ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmederek, bileti satan internet sitesi ile konseri düzenleyen mekana 141 bin 934'er lira ceza verdi.

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