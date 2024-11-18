Grip olduğunu sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Antalya'da yat kaptanı Ömer Can (45), çıktığı uzun seyahat sonrası omuzunda ağrı hissetti, öksürük ve hapşırma krizlerine girdi. Grip olduğunu sandı. Nefes almakta güçlük yaşayınca soluğu hastanede aldı. Tomografisi çekilen Can'ın, akciğer ile kalbinin arasında bir kist olabileceği belirtildi. Gerekli tetkikleri yapıldı. Hemen ameliyata alındı. Göğüs Cerrahi bölümünde Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) yöntemiyle gerçekleşen ameliyat yaklaşık 10 dakika sürdü. Hastanede ilk kez tüpsüz olarak gerçekleştirilen ameliyat sonrası Ömer Can sağlığına kavuştu. 1 gün sonrası ise taburcu edildi.