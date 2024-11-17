İlk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçen Cihan Topal mutluluğunu paylaştı!

Aydın Efeler'de 2 çocuk babası Cihan Topal, 2008'de iki kolunu dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetti. Kol nakli olmak için hastaneye başvurdu. Cihan Topal'a, kazadan 2 yıl sonra şans güldü. Trafik kazasında hayatını kaybeden Fatih Demirel (23) iki kolu, 25 Eylül 2010'da hastanede 7 saat süren ameliyatla, Topal'a nakledildi. Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti.

"MÜCADELEYİ BIRAKMADIM"

Cihan Topal, "2 yıl kolsuz gezdim. Hayat mücadelesini asla bırakmadım. Traktör, otomobil, motosiklet kullanabiliyorum. Kimsenin yardımı olmadan sürdürebiliyorum. En önemlisi oğlum Ömer Özkan'ı ve kızım çocuklarımın elinden tutabiliyorum. Saçlarını okşayabiliyor ve bunu hissedebiliyorum. Bunların hepsi benim için bir hayaldi. Çok şükür organ bağışı sayesinde 2010 yılında yapılan nakille tüm her şeyimi kendim yapabiliyorum." dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK