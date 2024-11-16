Tekirdağ’da korkunç olay! Evde tabancayla vurulan 2 kız çocuğu öldü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Yağmur E. (15) ile Kübra Rabia Y. (15) evde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Yağmur E.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan Kübra Rabia Y. de kurtarılamadı.

Başsavcılığın değerlendirmesine göre, psikolojik sorunları olan Yağmur E. olay günü Kastamonu'daki arkadaşı Y.A'yı arayıp, "Kendimi öldüreceğim. Silah kullanmayı öğrendim. Bana yardım etmesi için arkadaşım Kübra Rabia'yı eve çağırdım" dedi. Ardından Yağmur ve yakın arkadaşı Kübra, evde bir araya geldi. Kübra Rabia Y. evdeki silahla önce Yağmur E.'yi başından vurarak öldürdü. Ardından aynı silahlı başına ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama hayatını kaybetti. Kamera görüntülerine göre olayda üçüncü bir şahsın bulunmadığı belirlendi.