İkinci kez yakalandığı lösemiyi kardeşi sayesinde yendi!

Burdurlu Hatice- Ömer Yavuz çiftinin oğulları Eren Yavuz, 7 yaşındayken lösemi olduğunu öğrendi. Ailesi Antalya'ya yerleşti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Eren, 30 aylık tedavi sonunda lösemiyi yendi. Burdur'da eğitimine devam eden çocuk, 2016'da tekrar lösemiye yakalandı. Yeniden Antalya'ya getirilen Eren, 2.5 ay kemoterapi gördü. İyileşmesi için ilik gerekti. Aranan ilik ise Eren'in kardeşi Beren'de bulundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 30 Ocak 2017'de Eren'e kardeşi Beren'den kordon kanı ve ilik nakledildi. İkinci kez lösemiyi yenen Eren, şimdi 18 yaşında ve üniversite sınavına hazırlanıyor. (Erdoğan ÖZTÜRK)

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