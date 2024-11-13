Menekşe Deresi’nde bulunan cesedin kimliği belli oldu! Sır perdesinden 3 günlük esrarengiz kayıp çıktı

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Deresi'nde yaşandı. Denize açılan balıkçılar derede bir ceset bulmuştu.

Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu (İHA)

CESEDİ DALGIÇLAR ÇIKARDI

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yapılan incelemede şahsın öldüğü belirlenmişti. Olay yerine sevk edilen dalgıç polisler ekipleri tarafından çıkarılan ceset üzerinde inceleme yapıldı.

Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan cesedin 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 3 gün önce kaybolan kıza ait olduğu üzerinde duruldu. İncelemenin ardından morga kaldırılan cesedin teşhisi için kaybolan kızın ailesi çağrıldı.

Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan cesedin 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğu tespit edildi.

AİLE 17 YAŞINDAKİ KIZINI TEŞHİS ETTİ

Gelen aile, kızı teşhis etti. Cesedin 3 gün önce Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğunu kesinleşti.

Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan cesedin 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.