Tabağınızdaki renkler arttıkça kilonuz azalıyor! Yeni zayıflama trendi "gökkuşağı diyeti" ile tanışın

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Son zamanlarda popüler hale gelen "gökkuşağı diyeti", renkli ve sağlıklı besinleri bir araya getirerek hem göz alıcı bir öğün sunuyor hem de kilo vermeye yardımcı oluyor. Peki nedir "gökkuşağı diyeti" ile beslenmek? İşte renkli beslenme rutini hakkında merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv) Her renk sebze ve meyveyi kapsıyor Bu diyette tabağınızdaki renklerin arttıkça kilo kaybının hızlanması hedefleniyor. Renkli meyve ve sebzeler vücuda farklı besin ögeleri ve antioksidanlar sağlar bu da metabolizmanın hızlanmasına ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kırmızı biberden mor lahanaya, sarı kabaktan yeşil ıspanak ve mavi yaban mersinine kadar her renk vücuda farklı bir fayda sunar.