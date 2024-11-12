Sadece %1 bu testi geçebiliyor! 8 saniye içinde tavşanı bulabilir misiniz?

Optik illüzyonlar, insanların gözlem yeteneklerini test etmenin ve zeka seviyeleri hakkında fikir sahibi olmanın en eğlenceli yollarından biridir. Bu testler, zihnin algı yeteneğini sınar ve bireylerin detayları ne kadar hızlı fark edebildiğini gösterir. Şimdi paylaşağımız testi ise sadece %1'lik bir kesim başarabiliyor! Peki siz resimdeki tavşanı 8 saniye içinde bulabilir misiniz? Cevabınız "evet" ise sizi aşağıya alalım ve teste başlayalım...