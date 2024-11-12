Sadece %1 bu testi geçebiliyor! 8 saniye içinde tavşanı bulabilir misiniz?

Optik illüzyonlar, insanların gözlem yeteneklerini test etmenin ve zeka seviyeleri hakkında fikir sahibi olmanın en eğlenceli yollarından biridir. Bu testler, zihnin algı yeteneğini sınar ve bireylerin detayları ne kadar hızlı fark edebildiğini gösterir. Şimdi paylaşağımız testi ise sadece %1'lik bir kesim başarabiliyor! Peki siz resimdeki tavşanı 8 saniye içinde bulabilir misiniz? Cevabınız "evet" ise sizi aşağıya alalım ve teste başlayalım...
(Takvim Foto Arşiv)
Resimdeki tavşanı 8 saniye içinde bul
Odada mışıl mışıl uyuyan bir kız görüyorsunuz değil mi! Aynı odada gizlenmiş sevimli bir de tavşan bulunuyor. Peki sizce tavşan nerede? Eğer 8 sn içinde odada gizlenen tavşanı bulabildiyseniz %1'lik zeki kategorinin içinde yer alıyorsunuz demektir. Eğer bulamadıysanız endişe etmeyin, bu tür testler beyin fonksiyonlarını güçlendirmek adına oldukça faydalıdır.
(Takvim Foto Arşiv)
YANIT
Tavşan yatağın hemen sol tarafında vazonun arkasında konumlanıyor.