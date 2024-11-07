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Scooter kazasında hayatını kaybeden Ecem Sultan Çamlı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bilgisayar mühendisi Ecem Sultan Çamlı, scooter’la işe giderken TIR’ın altında kaldı. 150 metre sürüklenen kadın, kurtarılamadı. Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Scooter kazasında hayatını kaybeden Ecem Sultan Çamlı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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İstanbul Pendik'teki Teknopark İstanbul kampüsünde bulunan DASAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketinde sistem mühendisi olarak çalışan Ecem Sultan Çamlı (28), işe gitmek için Kurtköy'deki evinden sabah saatlerinde yola çıktı.

Saat 08.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı'nda scooter'la seyir halindeki Çamlı'ya Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesiz TIR çarptı. Çamlı, 150 metre önünde sürüklendikten sonra TIR'ın altında kaldı. Ağır yaralanan Çamlı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Gözaltına alınan TIR şoförü Çolak, 'taksirle öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

"GURUR DUYUYORUZ"
Havacılık ve savunma sanayii alanında projeler hazırlayan Çamlı, kendi kurduğu Ebabil Bilim ve Teknoloji Derneği'nin başkanlığını da yürütüyordu. Son olarak çalıştığı şirketle birlikte geçtiğimiz hafta SAHA EXPO 2024 fuarına da katılan Ecem Sultan Çamlı sosyal medya hesabından "Türkiye'nin havacılık ve savunma alanındaki gücünü artırma hedefiyle geliştirdiğimiz hava araçlarımızı sergilemekten gurur duyuyoruz" paylaşımı yapmıştı. Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü okurken Ebabil Dron Takımı Kaptanlığını yürüttü. Çamlı, son olarak Balıkesir Ticaret Odası Kadın Girişimciler İl Kurulu Üyesiydi.

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