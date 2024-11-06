11 aydır kirasını ödemeyen kadını ev sahibi protesto etti!

İlginç olay, İzmir Bornova Yeni Nesil Anaokulu'nun önünde yaşandı. 62 yaşındaki Doğan Yılmaz, 11 aydır müzisyen kiracısı Nurcihan Güreşçi'den (30) faizi ve avukat masraflarıyla birlikte 1 milyon liraya yakın bir tutardaki kirasını alamadı. Alacağı için icra dairesinde avukatı aracılığıyla icra takibi başlattı. Buna rağmen Güreşçi, 11 aylık biriken kirasını Yılmaz'a yollamadı. Doğan Yılmaz da çareyi pankart hazırlatmakta buldu. Hazırlattığı pankartın üzerine 'Anaokulu 1 yıldır kirasını ödemiyor' yazdırdı. Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları altında okulun önüne getirdiği aracın üzerine pankartı astı.



'KANUNLAR YETERSİZ'

Ev sahibi Yılmaz, "Günümüzde kanunlar yetersiz kalıyor. Mülk sahipleri mağdur oluyor. Kiracının kirasını ödememesi durumunda mülk sahibi tahliye kararı çıkartsa bile mağduriyet devam ediyor. Çünkü kiracı, tahliye kararına itiraz ederek 3 aylık kira bedelini icra dairesine yatırıp dosyayı üst mahkemeye taşıyabiliyor. Böylece kiracı, herhangi bir kira ödemeden meskeni bir yıl, hatta daha uzun bir süre haksız şekilde kullanabiliyor" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN