53 yaşında 20 kilo verdi! Ünlü fenomen 8 basit şeyi değiştirerek M bedene düştü

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Kilo vermek, özellikle orta yaşlarda birçok insan için zorlu bir süreç olarak görülür. Ancak 53 yaşındaki Denise Kirtley, 20 kilo vererek bu sürecin üstesinden gelmeyi başardı ve deneyimlerini orta yaşta kilo vermekte zorlananlar için paylaştı. 84 kilodan 64 kiloya düşen Kirtley, yaşam tarzında yaptığı 8 temel değişiklik sayesinde bu başarıyı elde ettiğini belirtiyor.

Fotoğraflar: Instagram DENİSE'İN KİLO VERME SIRRI: 8 İPUCU Ağırlık Antrenmanı Yapın

Ağırlık kaldırarak kas kaybını önleyin ve metabolizmayı hızlandırın. Bu sayede vücudunuz, egzersiz sonrasında bile kalori yakmaya devam edecektir. Daha Fazla Protein Tüketin

Protein alımı metabolizmayı hızlandırabilir ve açlığı azaltabilir. Bu sayede daha az kalori alarak kilo vermenize yardımcı olur.