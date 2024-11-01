Serumdan sonra can veren Damla Sakallı’nın babası isyan etti!

Diyarbakır'da yaşayan Damla Sakallı (20), burnundaki çatlaklar nedeniyle nefes almakta zorluk çekti. Bunun için burun ameliyatı olmak istedi. Özel bir hastaneye başvuran Damla'nın, ameliyatı için hastaneye yatışı yapıldı. Ameliyat öncesi serum takılan Damla, rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan ve aynı hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Damla, kurtarılamadı. Damla'nın cenazesi, Yenişehir ilçesindeki Şilbe Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailenin şikayeti üzerine, ölümünde ihmal bulunduğu şüphesiyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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