Yüzyılın afetinde ailesini kaybetmişti! 10 yaşındaki Kevser’in imdadına devlet yetişti

Kahramanmaraş merkezli yüzyılın afeti Kevser İleri'nin de hayatını alt üst etti. Hataylı Kevser, depremde annesini, babasını ve 4 kardeşini yitirdi. Evsiz kalan 10 yaşındaki Kevser'in imdadına devlet yetişti. Devlet tarafından yapılan 130 bin evin sahiplerinden biri de Kevser'di. Evinin anahtarını Başkan Tayyip Erdoğan'dan alan Kevser, yeni yuvasına yerleşti.

Amcasıyla birlikte evine taşınan Kevser, "Böyle güzel bir ev olacağını beklemiyordum. Kendime ait odam var. Ders çalışabiliyor, kitap okuyabiliyorum. İleride doktor olmak istiyorum" dedi.

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