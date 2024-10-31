DNA testiyle 300 milyonluk servete ortak oldu!

İzmir'de yaşayan inşaat şirketi sahibi iş insanı İ.H.B. (69), evli ve 2 çocuk babası olmasına rağmen, 10 yıl önce ev kadını N.A.'yla (40) ilişki yaşadı. Hamile kalan N.A., Kasım 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğuna Tuana adını koydu. Ancak İ.H.B. sözünü tutmadı. N.A. mahkemeye başvurarak, babalık davası açtı.

7 BİN 500 LİRA NAFAKA

İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yaptırılan DNA testinde, İ.H.B, Tuana'nın yüzde 99.9 oranında biyolojik babası çıktı. Mahkeme, küçük kıza aylık 7 bin 500 lira nafaka doğumundan önce ve 6'şar haftalık bakımı nedeniyle 15 bin lira da maddi tazminata hükmetti. B'nin nüfusuna geçirilen Tuana, babasının 300 milyon liralık mirasına da ortak oldu. N.A., babalığı benimsemediği gerekçesiyle B. hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.