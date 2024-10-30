Semanur Arslan’ın şifreli telefonundan intihar mektubu çıktı!

Ankara Çankaya'da yaşayan binicilik öğretmeni Semanur Arslan (27), 20 Ekim'de Konutkent Mahallesi'ndeki gökdelenin 43. katından düşerek can verdi. İstanbul'dan gelen Ezgi Ö. ve Semanur Arslan'ın, Ferhat D. ile birlikte bir eğlence mekânında vakit geçirdikten sonra 1+1 rezidans dairesine geçtikleri belirlendi.

36 SAAT KALDILAR

Rezidansta 36 saat kaldıkları ve temel ihtiyaçlar için Ferhat D.'nin dışarı çıktığı tespit edildi. Arslan'ın odadaki pencere çerçevesine çıkarak bir süre oturduğu ve ardından aşağıya atladığı öğrenildi. Çerçevenin Arslan'ın oturduğu kısımdaki tozların silindiği gözlendi.

'AFFETMİYORUM'

Genç kadının şifreli telefonundaki incelemede bir intihar mektubu tespit edildi. Mektupta, "Bu son olsun. Dünyanıza beni sığdıramadınız. Herkes suçlu, benim canım herkese yük olsun. Kimseyi affetmiyorum. Beni sevin diye hep kendimden verdim. Gerçek bir sevgi, aile ve dostluk için hep kendim çabaladım. Kimse yaptıklarımı hak etmedi. Herkesi kendi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Buna sebep olan herkese bir ömür boyu vicdan azabı bırakıyorum. Mahşerde görüşürüz" ifadeleri yer aldı. (ÖMER ÇETİN)