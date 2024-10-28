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Mimar Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz gün yüzü görmeyecek!

Mimar Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz’a verilen “Ağırlaştırılmış müebbet” hapis cezasını Yargıtay onadı. Anne Beyhan Cengiz, yavrusunun mezarına gidip “Adalet yerini buldu kızım, yüreğimize az da olsa su serpildi, rahat uyu yavrum” diye ağladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024
Mimar Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz gün yüzü görmeyecek!

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İstanbul'da 2021'de kaldırımda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla mimar Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz'a yerel mahkemenin verdiği "ağırlaştırılmış müebbet" ve 5 yıl hapis cezasını, Yargıtay onadı.

Kızlarının katilinin indirim almadan cezasını çekeceği haberini Cengiz ailesi, duygularını anlattı. Anne Beyhan Cengiz, "Güzel haberi alır almaz eşimle beraber dizlerimizin bağı çözüldü. Parkın orta yerine çöktük, ağladık. Bu ceza benim Başak'ımı geri getirmeyecek biliyorum. Ama en azından başka Başak'lar ölmeyecek. O cani cezasını indirimsiz şekilde aldı. Bunu herkes duysun. Adalet yerini elbet buluyor. Benim acım, özlemim dinmedi. Artıyor, eksilmiyor. Ama artık kızımın yanına geldiğimde güzel haberi verebiliyorum. Güzel haberle beraber en sevdiği çiçek olan menekşeleri yavrumun mezarına diktim" ifadesini kullandı. Gözüyaşlı anne, "Her kadın cinayeti, kadına karşı şiddet haberi aldığımda acım deşiliyor sanki. Tekrar tekrar o acıları yaşıyorum. O yitip giden gencecik kadınları, kızlarımızı, çocuklarımızı gördükçe anne babalarını düşünüyorum. Bu acı çok büyük bir acı. Allah kimseye yaşatmasın. Artık hiçbir kızımız, çocuğumuz, kadınımız şiddet görmesin, öldürülmesin. Bu ceza sadece kızım Başak için değil, tüm kadınlar için çok önemli" diyerek duygularını paylaştı.
Rana BÜYÜKTAŞ

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