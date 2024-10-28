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Bu kadarı da olmaz dedirtti! Köpeği boyayıp sattılar

Ümran B., internet üzerinden ‘Maltipoo’ cinsi turuncu renkli köpeği 4 bin liraya satın aldı. Ancak hayvanın ne cinsi ne de rengi gerçekti. Turuncuya boyanmıştı. Savcı köpeği satanlar için 10 yıl istedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024
Bu kadarı da olmaz dedirtti! Köpeği boyayıp sattılar

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Diyarbakır'da yaşayan Ümran B., bir süre önce evcil hayvan sahiplendirme sitesi üzerinden İzmir'de yaşayan Buket Y. ve Erencan K. ile iletişime geçerek, 'Maltipoo' cinsi turuncu bir köpek satın almak istediğini söyledi. Buket Y., otobüsle gönderilen köpeği terminalden teslim alıp, şüphelilerin banka hesabına 4 bin TL para gönderdi. Ancak veteriner kontrolünde, köpeğin ne cinsinin ne de renginin belirtildiği gibi olmadığı, hayvanın boyandığı, bu yüzden derisinde de yaralar oluştuğu belirlendi.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI
Ardından Ümran B., köpeği satın aldığı Buket Y. ve Erencan K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediği yönünde Ümran B.'nin beyanları, banka dekontları ve iletişim kayıtlarının incelendiği belirtilerek, Ümran B.'nin Buket Y. adına kayıtlı hesabına "Köpek sahiplenme bedeli" olarak 4 bin TL para gönderdiğinin belirlendiği kaydedildi. Ümran B.'ye gönderilen köpeğin mağdurun sahiplenmek istediği köpek olmadığı ve cinsinin farklı olduğu vurgulanarak, şüpheliler Buket Y. ve Erencan K.'nin, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaları talep edildi.

'ORİJİNALİ SİYAHTI...' ÜMRAN
B., intenertten alışverişi için savcılıkta, "Köpek için 4 bin TL'ye anlaştık. Bana vermiş olduğu IBAN'a parayı gönderdim. Köpeği Diyarbakır terminalinden aldım. Bir hafta sonra köpeği veterinere götürdüm. Veteriner köpeğin yaşlı olduğunu ve Maltipoo cinsi olmadığını söyledi. Ayrıca köpeğin cinsiyeti dişi olup, rengi turuncu değil siyahtı. Aldığım köpeği sahiplendirdim, şikayetçiyim" dedi.

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