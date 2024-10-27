Gizemli hayırsever 13 depremzedenin bakkal borcunu ödedi

Hatay'ın Payas ilçesinde esnaflık yapan Abdurrahman Öztürk'ün iş yerine gelen bir vatandaş, veresiye defterindeki 40 bin TL borcu ödemek istedi. Bakkal Öztürk, hayırseverin verdiği parayla 13 kişinin borcunu sildi.

Esnaf Öztürk'ü şaşırtan gizemli hayırsever, isminin açıklanmasını istemeyerek kayıplara karıştı. Depremzede vatandaşın borçlarını ödeyen hayırseverin isminin açıklanmasını istemediğini belirten 36 yaşındaki Abdurrahman Öztürk, "13 borçlu kişinin toplamda 40 bin TL borcu hayırsever vatandaşımız tarafından ödendi. Bu hayırseverimiz hiçbir şekilde de ismini ve görüntüsünü de vermek istemedi. Bugün içerisinde gelerek 13 kişinin borcu kapatıldığı için borçları ödenen kişilere söylemedim, hepsine tek tek söyleyeceğim ve hayırsever vatandaşımızın ismini de vermeyeceğim" dedi.