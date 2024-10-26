Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, intihar söylentilerine isyan etti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül tarihinde sırra kadem bastı. Cansız bedenine 18 gün sonra Van Gölü kıyısında ulaşıldı.

Rojin ile ilgili soruşturma devam ediyor. Ön otopsi raporu hazırlanan Kabaiş'in adli tıp kurumu raporunun önümüzdeki günlerde hazırlanması bekleniyor. Baba Nizamettin Kabaiş, kızlarının intihar etmiş olduğuna inanmadıklarını belirtti. Kabaiş, "İntihar edecek insan oda arkadaşını 'Gel beraber çakıl taşı toplayalım' diye çağırmaz. Kızım yurttan ayrılırken oda arkadaşını çağırıyor. Yemek yiyerek intihara gidilmez. Kızım kaybolduğu yere 24 kilometre uzaklıkta bulundu. Kayıp olduğu anlaşıldıktan sonra dalgıçlar arama çalışmalarına başladı. Okuduğu kitabı, internet aramalarını delil gibi anlatıyorlar. Bunlar 'intihar' demek için delil olabilir mi tek başına. Bunlar delil değil" ifadelerini kullandı.