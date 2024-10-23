Vural Çelik’İn ablası Kadriye Çelik’ten Gülse Birsel’e: Helallik istesin

Avrupa Yakası'ndaki 'Kubilay' rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik, 17 Ekim'de hayatını kaybetti. Dizinin senaristi ve başrolü Gülse Birsel, cenazesine katılmayıp çelenk gönderdi. Sosyal medyada pek çok kişi, Birsel'e tepki gösterdi. Senarist, sosyal medyadan veda mesajı paylaşarak, 'anksiyete'si nedeniyle birkaç yıldır cenazelere gitmediğini belirtti. Vural Çelik'in kız kardeşi Kadriye Çelik ise "Gülse Birsel'e tavsiyemiz, abimin mezarına gidip helallik istemesidir. Bu, belki de bu zor günlerde bir nebze olsun kalplerimize su serper. Abim yüce gönüllüdür, umarız affeder" dedi.

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