Ünlü işadamı Dinçkök ile aşk yaşayan şarkıcı Sevinç Yıldız’dan karnı burnunda poz!

AKÖK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök, önceki yıl 19 yıllık eşi Esra Tümen'den boşandı. İki erkek çocuk babası Akkök, sanatçı sevgilisi (Sevicy) Sevinç Yıldız ile aşk yaşamaya başladı. SABAH Gazetesi'nden Bülent Cankurt, ikili arasındaki aşkın meyvesinin olacağını yazdı. Buna göre; Yıldız, 3 Şubat'ta sevgilisi Dinçkök ile birlikte yemek yerken bir fotoğrafını paylaştı.

DNA TESTİ YAPTIRACAK

Sonra da sırra kadem bastı. Genç sanatçı, Dinçkök'in doğum günü olan 21 Eylül'de, karnı burnunda olan bir fotoğrafı ile ortaya çıktı. İddiaya göre "Karnımdaki bebeğin babası Raif Dinçkök" şeklinde itirafta bulunduğu hatırlatıldı. Ancak, Dinçkök'ün iddiayı yalanladığı, bebeği kabul etmediği vurgulandı. Bunun üzerine sanatçının bebeğini doğurduktan sonra mahkemeye gideceği ve DNA testi yaptıracağı iddialar arasında yer aldı.