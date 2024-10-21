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5.5 yıl önce boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel'den yardım çığlığı

İstanbul Sultangazi'de 24 Ağustos 2019'da ailesiyle pikniğe giden Ezel Erdem, yol nedeniyle tartışan bir grubun ortasında kaldı. Bu sırada boynuna makas saplandı. Saldırı yüzünden Ezel, henüz 13 yaşındayken felç kaldı. Aradan geçen 5 yılda tedavi edilemeyen Ezel'in rahatsızlığı günden güne kötüye giderken olayın şüphelisi Ümit Gök ise tutuksuz yargılandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024
5.5 yıl önce boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’den yardım çığlığı

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İstanbul Sultangazi'de 24 Ağustos 2019'da ailesiyle pikniğe giden Ezel Erdem, yol nedeniyle tartışan bir grubun ortasında kaldı. Bu sırada boynuna makas saplandı. Saldırı yüzünden Ezel, henüz 13 yaşındayken felç kaldı. Aradan geçen 5 yılda tedavi edilemeyen Ezel'in rahatsızlığı günden güne kötüye giderken olayın şüphelisi Ümit Gök ise tutuksuz yargılandı. Ancak bu durum Ezel'i derinden yaraladı. Ezel Erdem, "5.5 yıldır omurilik felciyim. Durumum gerçekten hiç iyi değil. Tedavilerim şu ana kadar hiçbir sonuç vermedi. Gün geçtikçe hastalıklarım daha da ilerliyor. Tansiyon hastası da olduğum için hiçbir şey yapamıyorum" diyerek ağladı. Şu mesajı yolladı: Ben nasıl eve mahkum kaldıysam o da dört duvarın arasına girsin. O tutuklanırsa ben daha iyi olacağım. Adalet yerini bulsun.
Batuhan ALTINBAŞ

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