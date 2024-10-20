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Hamile Sude Naz’ı döven sevgilinin tahliyesine ret

Birlikte yaşadığı hamile Sude Naz Atak’ı (19) sokak ortasında öldüresiye dövüp, hakaretlerde bulunan tutuklu sanık Yılmaz Akman’ın tahliye kararına savcılık itiraz etti. İtiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi. Akman, cezaevinden tahliye edilmedi ve tutukluluk hali devam etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
Hamile Sude Naz’ı döven sevgilinin tahliyesine ret

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Manisa'da 16 Ağustos günü meydana gelen olayda Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği, dini nikahla yaşadığı Sude Naz Atak'ı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz Atak'ı yere düşürdü. Yerde de Sude Naz Atak'ın başına yumruk atmaya devam eden Akman, daha sonra da eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu. O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Akman'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi.

'ABİ HAMİLEYİM, İMDAT'
Çevredekilerden biri, müdahale etmek için yaklaştı ancak Yılmaz Akman'ın 'Bırak lan' diye bağırması ile geri çekildi. Sude Naz Atak, 'Abi hamileyim, imdat' diyerek çığlıklar atarken, yoldan geçen bir kişi Akman'ı engellemeye çalıştı. Çevredeki esnaf da bu kişiye destek verip, Sude Naz Atak'ı kurtardı. Yargı önüne çıkan Akman için mahkeme 'Alenen hakaret' suçundan 9 ay 15 gün, 'Kasten yaralama' suçundan 15 ay hapisle cezalandırılmasına ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Akhisar Cumhuriyet Savcılığı da Atak'a şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 4 ayrı suç dosyasının daha bulunduğu gerekçesiyle Akman'ın tahliye edilmesine itiraz etti. İtiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkemenin kararı sonrası Akman, cezaevinden tahliye edilmedi ve tutukluluk hali devam etti.

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