Gaziantep’te akılalmaz olay! Çalışmak için gitti dolandırıldı

Kayseri'de yaşayan M.D, çalışmak için Gaziantep'e gitti. İşçi C.K., M.K.'ya "Ben bekar erkekleri evlendiriyorum. Sana kız bulayım" dedi. M.D. işçiye 25 bin lira aracılık ücreti ödedi. C.K, M.K.'ya Dilber adında kız buldu. Kızın ailesi M.D.'ye durumlarının kötü olduğunu söyledi. 40 bin lira süt parası istedi. M.K, nişan hazırlıkları için kızın yakınlarına 150 bin liralık harcama yaptı. dolandırıldığını belirten M.K. "Adet olduğunu söyledi. Tatlı istedi. 6 bin liraya Antep fıstıklı dilberdudağı tatlısı aldım. Haram olsun" dedi. ( Ali ALTUNTAŞ)

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