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Kıyamet Uçağı projesi için 13 milyar dolarlık anlaşma

Özmen’lerin sahibi olduğu Siera Nevada şirketi Boeing’i de geride bırakarak 13 milyar dolarlık Kıyamet Uçağı projesini kazandı. Uçak, nükleer bir saldırıda bir hafta havada kalıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
Kıyamet Uçağı projesi için 13 milyar dolarlık anlaşma

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Sierra Nevada yeni E-4B Kıyamet Uçağı projesi için 13 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Fatih ve Eren Özmen'in sahip olduğu Sierra Nevada şirketi, ABD Hava Kuvvetleri ile 1970'lerden bu yana kullanılan E-4B Nightwatch uçaklarının yenileme projesini kazandı. 13 milyar dolarlık anlaşmada 4 uçağın modifikasyonu gerçekleştirilecek. E-4B'ler, 'Kıyamet Uçağı' olarak tanınıyor. Uçaklar, olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olacak, bir hafta uçabilecek özelliğe sahip.

E-4B uçakları için modern yazılımlar ve donanımlarla yapılacak modernizasyon, ABD için stratejik önem taşıyor.

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