Sierra Nevada yeni E-4B Kıyamet Uçağı projesi için 13 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Fatih ve Eren Özmen'in sahip olduğu Sierra Nevada şirketi, ABD Hava Kuvvetleri ile 1970'lerden bu yana kullanılan E-4B Nightwatch uçaklarının yenileme projesini kazandı. 13 milyar dolarlık anlaşmada 4 uçağın modifikasyonu gerçekleştirilecek. E-4B'ler, 'Kıyamet Uçağı' olarak tanınıyor. Uçaklar, olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olacak, bir hafta uçabilecek özelliğe sahip.

E-4B uçakları için modern yazılımlar ve donanımlarla yapılacak modernizasyon, ABD için stratejik önem taşıyor.