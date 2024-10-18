Trendyolmilla Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. İşte 5.000 TL değerinde Trendyolmilla hediye çeki kazanan asil ve yedek talihliler...
Trendyolmilla Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte hediye çeki kazanan ASİL-YEDEK isim listesi
Trendyolmilla Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ’nin 10.09.2024 tarihli ve E-40453693-255.01.02-60936 sayılı izniyle düzenlenmiştir. İşte 5.000 TL değerinde Trendyolmilla hediye çeki kazanan asil ve yedek talihliler...
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024
İÇİNDEKİLER
5.000 TL DEĞERİNDE TRENDYOLMİLLA HEDİYE ÇEKİ KAZANAN ASİL TALİHLİLER