Avrupa Yakası’nın yıldızı Vural Çelik hayatını kaybetti!

Avrupa Yakası'ndaki 'Kubilay Peynircioğlu' karakteriyle gönüllere taht kuran Vural Çelik (51), dün evinde ölü bulundu. Ünlü oyuncu, kalp, şeker ve tansiyon hastalığıyla mücadele ediyordu. Çelik, "Bir Demet Tiyatro" ile başladığı oyunculuk kariyerinde "Seksenler", "G.O.R.A", "Organize İşler" ve "Yahşi Cazibe" gibi pek çok yapımda rol aldı. Çelik'in vefatı sonrası Gülse Birsel, "Kubilay'ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz", Yılmaz Erdoğan, "Başımız sağ olsun", Ata Demirer de "Güzel zamanlar, güzel yıllar... Çok erken bir veda" ifadesini kullandı.

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