Beyin tümörüne yakalanmıştı! Tuna Kaplan’ın ameliyatla kafatası çıkarılıp yerine titanyum implant takıldı

İstanbul'da yaşayan Tuna Kaplan, 3 yıl önce hayata gözlerini açtı. Baş ağrısı ve görme kaybı gibi sorunlar yaşayınca ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Beyninde tümör olduğu saptandı. Ameliyata alındı. Kafatası çıkarılıp yerine implant takıldı. Ancak enfeksiyon kaptı. Tuna'nın durumu kötüleşince ailesi bu kez başka doktor aradı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm. Dr. Halil Olgün Peker'in kapısını çaldı. Peker, önce enfeksiyon tedavisine başladı. İmplantı çıkardı. Onun yerine 3 boyutlu yazıcıdan ürettiği titanyum implantı taktı. Peker, "Tuna'nın dikişlerini aldık, her şey yolunda. Onkoloji tedavisi ile birlikte de vücudundaki tümör temizlendi. Kafatası da çok korunaklı" açıklamasını yaptı. (MELTEM AKGENÇ)

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