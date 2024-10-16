Sosyal medya tartışması kanlı bitti! Antalya’da çiçekçi adam yediği dayak yüzünden beyin kanaması geçirdi

Antalya'da Kıvanç Şensöz'ün (31) yabancı uyruklu eşi, sosyal medyadan çiçek satmaya başladı. Çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) kız kardeşi Firdevs ise kadının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerinin hesabından paylaştı.

Yüzü net görünmeyen fotoğrafı gören Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Yıldırıcı, özür dilemek isterken Şensöz bir anda yumruk atarak genci yere düşürdü. Beyin kanaması geçiren talihsiz adamın durumunun kritik olduğu açıklandı.