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Sosyal medya tartışması kanlı bitti! Antalya'da çiçekçi adam yediği dayak yüzünden beyin kanaması geçirdi

Antalya'da Kıvanç Şensöz (31), çiçekçilikle uğraşan yabancı uyruklu eşinin çiçeklerle fotoğrafını, kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı (29) yumruk atıp yere düşürdükten sonra tekmeledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024
Sosyal medya tartışması kanlı bitti! Antalya’da çiçekçi adam yediği dayak yüzünden beyin kanaması geçirdi

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Antalya'da Kıvanç Şensöz'ün (31) yabancı uyruklu eşi, sosyal medyadan çiçek satmaya başladı. Çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) kız kardeşi Firdevs ise kadının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerinin hesabından paylaştı.

Yüzü net görünmeyen fotoğrafı gören Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Yıldırıcı, özür dilemek isterken Şensöz bir anda yumruk atarak genci yere düşürdü. Beyin kanaması geçiren talihsiz adamın durumunun kritik olduğu açıklandı.

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