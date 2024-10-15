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Kocaeli'de korkunç olay: Öğretmen, öğrencisine dehşeti yaşattı

Kıvanç Kılınç (6,5), sınıfta nöbetçi öğrenci olmak istemedi. Buna sinirlenen öğretmen, küçük çocuğu darp etti. Ailesi şikayetçi oldu.

Ceyhan Torlak Ceyhan Torlak
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024
Kocaeli’de korkunç olay: Öğretmen, öğrencisine dehşeti yaşattı

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İzmir Buca'da ilkokul birinci sınıf öğrencisi Kıvanç Kılınç, dedesi emekli Celalettin Kılınç (60), veli toplantısı için okula gitti. Kıvanç, dedesini görünce ağlayıp yanına koştu. Dede Celalettin, torununa ne olduğunu sordu. Küçük Kıvanç, "Öğrenciler teneffüste dışarı çıktı. Öğretmenim bana 'Sen sınıfta nöbetçi kal' dedi. Ben de kalmak istemedim. Bu yüzden boğazımı sıktı. Daha sonra 'Sana sorarlarsa arkadaşlarım arkamdan elbisemi çekti' dersin. Yoksa seni öldürürüm diye tembihledi" dedi. Dede Celalettin Kılınç bu durumu rehber öğretmene bildirdi. Kılınç, daha sonra çocuğu hastaneye götürdü. Rapor aldı. Polise gidip öğretmenden şikayetçi oldu. Kılınç, "Torunuma öğretmeni sınıfta nöbetçi kalacaksın demiş. Torunum istememiş. Sınıfta tek kalınca öğretmeni tarafından darp edilmiş. Hukuk mücadelesi başlattık" dedi.

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