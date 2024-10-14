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Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer: CIA ajanlık teklif etti, reddettim

Demet Tuncer, ABD’de üniversite okurken CIA’den teklif aldığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024
Çocuklar Duymasın’ın Mary’si Demet Tuncer: CIA ajanlık teklif etti, reddettim

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Tuncer, ABD'de üniversite okurken CIA'den teklif aldığını söyledi. Ancak "Ben ülkemi satmam" deyip şu cevabı verdiğini belirtti:

15 yaşında bursla ABD'deki United World College'i kazandım. Sonra New Mexico Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumaya başladım. Uluslararası güvenlik dersimize giren ve CIA'de analist olan hocamız vardı. Bana Merkez İstihbarat Ajansı CIA'in beni istediğini açıkladı. "Neden diye sorduğumda bana şu cevabı verdi: Seni ülkende üst düzey bir bürokrat ya da diplomat yaparlar. Senden sadece tek bir şey isterler. "Saçmaladı bu adam" dedim. Teklif midemi bulandırdı. Hiç düşünmeden bu cevabı verdim: Ben ne ailemi ne de ülkemi satarım.

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