AK Parti Gençlik Kolları üyesi Betül Önderoğlu hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

Ankara'da seyir halinde olan Barış Önderoğlu, direksiyon hakimiyetini kayb. Ağaca çarptı. Otomobil ikiye bölündü. Yarısı karşı şeritten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile çarptı. Diğer yarısı ağaca takılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Önderoğlu ile ablası AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu ve arkadaşı Ayşenur Gök yaralandı. Talihsiz Betül Önderoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından "Kıymetli kızımız Betül Önderoğlu'nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Ailesine, AK Parti teşkilatımıza, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.