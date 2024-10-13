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Tekirdağ'da feci kaza: 2 doktordan acı haber!

Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin istinat duvarına çarptığı kazada Prof. Dr. Nildağ Turgut ile Uzman Doktor Emel Ersöz yaşamını yitirdi, 2 doktor da yaralandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
Tekirdağ’da feci kaza: 2 doktordan acı haber!

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Feci kaza Tekirdağ Malkara kavşağında önceki gün meydana geldi. Prof. Dr. Nildağ Turgut, Uzman Doktor Emel Ersöz, doktorlar, A.A.G. ve L.K., bir kongreye katıldı. Doktorlar, kongrenin ardından L.K.'nın kullandığı ciple evlerine gitmek üzere yola çıktı. Ancak L.K. direksiyon hakimiyetini kaybetti. İstinat duvarına çarptı.

İKİ DOKTOR YARALI

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi, yaptığı kontrolde talihsiz Prof. Dr. Nildağ Turgut ile Uzman Doktor Emel Ersöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan kadın doktor A.A.G. ve L.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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