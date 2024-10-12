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Manisa'da kaybolup Uşak'ta cesedi bulunmuştu: Pelin Karaca'nın cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Manisa Alaşehir'de 17 Eylül'de Pelin Karaca (21), kaybolmuştu. 12 gün sonra eski komşusu Ali Uysal (37) tarafından öldürülüp Uşak'ta toprağa gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Ceyhan Torlak Ceyhan Torlak
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024
Manisa’da kaybolup Uşak’ta cesedi bulunmuştu: Pelin Karaca’nın cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

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Manisa Alaşehir'de 17 Eylül'de Pelin Karaca (21), kaybolmuştu. 12 gün sonra eski komşusu Ali Uysal (37) tarafından öldürülüp Uşak'ta toprağa gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Pelin Karaca'nın evli olan komşusu Ali Uysal tarafından önce boğularak öldürüldüğü, daha sonra olaya kaza süsü vermek için araba ile üzerinden geçildiği anlaşıldı. Genç kızın, öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü, ancak cesedi yaklaşık 70 km uzaklıktaki Uşak'ın Eşme ilçesine arabayla taşıdığı, ikinci kez buraya gömdüğü belirlendi. Ayrıca katil Ali Uysal'ın Pelin Karaca'nın annesi Nihal Karaca'ya ait 700 metrekare araziyi vekaletname ile 280 bin liraya satıp, parayı vermediği belirtildi.

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