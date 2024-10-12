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Alkollü trafik canavarı aynı aileden 4 kişiyi hayattan kopardı!

Alkollü trafik canavarı, kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı. O sırada yanındaki bir otomobile çarptı. Aynı aileden 4 kişinin ölümüne yol açtı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024
Alkollü trafik canavarı aynı aileden 4 kişiyi hayattan kopardı!

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Katliam gibi kaza Tekirdağ Çorlu'da meydana geldi. Kırklareli Babaeski'de yaşayan Çetin Karakuş ile eşi Çiğdem Karakuş, bir süre önce Çorlu'da oturan kızları Çisem Meriç'i ziyarete gitti. O sırada Çetin Karakuş'un doğum günü kutlandı. Çetin ve Çiğdem'in torunları olan 6 aylık bebek Aras Meriç, gece aniden rahatsızlandı.

Çetin Karakuş, eşi Çiğdem Karakuş, kızı Çisem Meriç, bebeği hastaneye götürmek için otomobilleri ile yola çıktı. Faruk A'nın kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Çetin'e yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çetin Karakuş, 50 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Çiğdem Karakuş ile kızı Çisem Meriç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Çetin ve bebek Aras Meriç, hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz Çetin Karakuş ve bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1.97 PROMİL ALKOLLÜYMÜŞ
Tedavisinin ardından Faruk A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Trafik canavarı Faruk A.'nın yapılan kontrolünde 1.97 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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