Sahibi hastaneye kaldırıldı Boncuk onu yalnız bırakmadı! Japonya’da belgesele konu oldular

Trabzon'da yaşayan Cemal Şentürk, 14 Ocak 2021'de rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Cemal Şentürk'ün köpeği Boncuk, sahibini ambulansla takip edip hastanenin önünde beklemeye başladı. Şentürk'ün yakınlarının evine götürdüğü köpek, her defasında yeniden hastaneye dönüp kapıda yattı. Taburcu olan Şentürk ile Boncuk hiç ayrılmadı. Bu film gibi dostluk sınırları aştı. Japonya'da bir belgesele konu olup büyük ilgi topladı. Şentürk ile Boncuk'un dostluğunu anlatan belgesel izleyenleri duygulandırdı.

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