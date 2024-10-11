Geleceğin hayalleri

Kidzania İstanbul ve FutureBright'ın araştırması, toplumsal cinsiyet rollerinin çocuklar üzerindeki etkilerini ele aldı. Araştırmaya göre erkek çocukları arasında araba sahibi olma hayali yaygınken, kızlar arasında 'daha iyi bir dünya hayali' öne çıktı. KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, konuyla ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Kız çocuklarına ve erkek çocuklarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim programları, gelecek nesillerin, daha adil ve eşit bir dünyada büyümesine katkıda bulunacaktır.

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