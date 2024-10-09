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İzmir'de dehşet anları! Eski eşine önce işkence etti sonra kurşunladı

İzmir'de yaşayan Özge Polat (34), önceki gün sabah sokak ortasında eski eşi Serkan Yıldız (34) tarafından silahla ağır yaralandı. Saldırgan, kaçtı. Cani kocanın silah kullanmadan önce eski eşinin başına taş ile vurarak işkence ettiği ortaya çıktı.

Ceyhan Torlak Ceyhan Torlak
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
İzmir’de dehşet anları! Eski eşine önce işkence etti sonra kurşunladı

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İzmir'de yaşayan Özge Polat (34), önceki gün sabah sokak ortasında eski eşi Serkan Yıldız (34) tarafından silahla ağır yaralandı. Saldırgan, kaçtı. Cani kocanın silah kullanmadan önce eski eşinin başına taş ile vurarak işkence ettiği ortaya çıktı. Kadının ise çığlık atarak yardım istediği belirtildi. Özge'nin ağabeyi Özgür Polat, "Bizi de öldürmekle tehdit ediyordu. 'Apartmana gelip çocukları, Özge'yi ve sizi öldüreceğim' diyordu. Çocukları korkudan sokağa çıkamıyor. Caninin yakalanmasını istiyoruz" dedi.

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