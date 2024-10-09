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Çarşıya diye evden çıktı, cesedi ormanda bulundu

21 yaşındaki Pelin Karaca, ailesine “Çarşıya gidiyorum” diyerek evden çıktı. Ancak kayıplara karıştı. Erkek arkadaşı Ali U. tarafından öldürülüp toprağa gömüldüğü anlaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Çarşıya diye evden çıktı, cesedi ormanda bulundu

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Manisa Alaşehir'de yaşayan 21 yaşındaki Pelin Karaca, ailesine "Çarşıya çıkıyorum, hemen döneceğim" diyerek evden ayrıldı. Ancak bir süre sonra eve dönmeyince ailesi, genç kızlarının bulunması amacıyla arama çalışması başlattı. Kızlarından bir iz bile bulamadı. 26 Eylül günü emniyete giderek kayıp ihbarı yaptı.

Emniyetin özel bir ekiple yürüttüğü çalışma kapsamında kızın son görüştüğü iddiaya göre erkek arkadaşı olan Ali U. (36) isimli kişi takibe alındı. Daha sonrasında gözaltına alınan Ali U. cinayeti itiraf ederek Karaca'yı öldürdükten sonra Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana gömdüğünü anlattı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda Karaca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Karaca'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, katil zanlısı Ali U. tutuklanarak cezaevine yollandı.

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