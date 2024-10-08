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Sibel'in anısı sıcacık bir çorbada yaşatılıyor

Sibel Arslan arkadaşı ile birlikte İzmir’de ihtiyaç sahiplerine sıcak çorba ulaştırmak için yola çıktı. Ancak 3 yıl sonra kanserden yaşamını yitirdi. Onun iyilik hareketini arkadaşları devam ettirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
Sibel’in anısı sıcacık bir çorbada yaşatılıyor

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İzmir'de üniversite öğrencisi olan Sibel Arslan (22) ve arkadaşı Ece Altınörs, 2014 yılında Alsancak ve Üçkuyular arasında bisikletleri ile ihtiyaç sahiplerine bir kase sıcak çorbayı ulaştırmak için yola çıktı. Başlattıkları iyilik hareketini sosyal medyadan duyurdu. Sibel Arslan, başta arkadaşları olmak üzere kısa sürede birçok gönüllüden destek aldı.

Ancak, Sibel Arslan 3 yıl sonra kanserden hayatını kaybetti. Sibel Arslan ve arkadaşı Ece Altın Örs'ün başlattığı iyilik harekatını, arkadaşları 'Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği' ile bir adım öteye taşıdı. 'Sibel'in Çorbası' ismini verdikleri çorbayı, Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftanın iki günü gönüllüler dağıttı.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI
Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Sandal, Sibel'in anısını yaşattıklarını söyledi. "Ne yazık ki 2017 yılında arkadaşımız Sibel'i kaybettik. Bunun üzerine bu iyilik hareketini biz devam ettirmeye başladık. Burası tamamen gönüllülük esaslı bir yer. Herhangi bir hiyerarşi düzeni yok ve herhangi bir din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi ayrım gözetmiyoruz" dedi.

DAĞITIM DESTEĞİ BEKLİYORUZ
Gerekli malzemeler için maddi ve ayni bağış kabul ettiklerini belirten Sandal şunları söyledi: Derneğimize gelip makbuz karşılığında ya da resmi bir İBAN numarası ile bağış yapılabiliyor. Ancak bizim en öncelikli isteğimiz çorbayı birlikte yapmaları ve dağıtıma katılmaları..."

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