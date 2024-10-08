Başkan Erdoğan’a özel hediye! HKÜ öğrencisi Mert Can Altun eserini takdim etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni''ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zekayla oluşturduğu bir eserini kendine takdim eden engelli öğrenci Mertcan Altun ile sohbet etti. (AA)

HERKESİN İLHAM KAYNAĞI

Mert Can Altun, böylesine önemli bir etkinlikte Başkan Erdoğan'a eserini arz etmenin kendisi için unutulmaz bir an olduğunu dile getirerek, "Bu an, sadece benim için değil, tüm engelleri aşarak hayallerine ulaşmak isteyen herkese bir ilham kaynağıdır" dedi.



Engeline rağmen sanata olan tutkusunu yapay zeka teknolojileriyle birleştirerek çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Altun, eserinin Cumhurbaşkanı tarafından takdir edilmesinin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ve çalışmalarına daha büyük bir azimle devam edeceğini vurguladı.