Tekirdağ’da kan donduran cinayet! Silahlı saldırıya uğrayan Fatma Özdemir hayatını kaybetti

Tekirdağ'da mağazada çalışan E.U., platonik aşk beslediği Fatma Özdemir'i iş yeri yakınlarındaki bir çay ocağı önünde arkadaşı Barkın Perçin ile otururken gördü.

E.U., F.Ö. ile Barkın Perçin'in yanlarına gitti. Daha sonra E.U., tabancayı çıkarıp F.Ö. ile Perçin'e ateş etti. Ardından E.U., elindeki silahla geri döndüğü mağazada bu kez iş arkadaşları N.Ç.K. adlı kadın ile S.D.'yi vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine giden saklık ekipleri, Perçin'in hayatını kaybettiğini belirlerdi. Yaralı F.Ö., N.Ç.K. ve S.D., hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki talihsiz Fatma Özdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı.