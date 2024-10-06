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Sevgilisini boğarak öldürüp silahla intihar etti

Sonay Öztürk Aslan, sevgilisi U.A.’nın evine gitti. Bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Gözü dönen U.A., Aslan’ı boğarak katletti. Ardından kendini vurarak intihar etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Sevgilisini boğarak öldürüp silahla intihar etti

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Türkiye, Fatih'te Semih Çelik'in yarım saat arayla iki kadını katletmesini konuşurken, bir başka kan donduran cinayet haberi Mersin'den geldi. Sonay Öztürk Aslan, sevgilisi U.A.'nın (35) evine gitti. Çiftler arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Olay git gide büyüdü. Gözü dönen cani U.A., Sonay Aslan'ın boğazını sıkarak öldürdü. Ardından silahla kendisini vurarak intihar etti. Aslan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Sonay Öztürk Aslan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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