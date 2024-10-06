Sevgilisini boğarak öldürüp silahla intihar etti

Türkiye, Fatih'te Semih Çelik'in yarım saat arayla iki kadını katletmesini konuşurken, bir başka kan donduran cinayet haberi Mersin'den geldi. Sonay Öztürk Aslan, sevgilisi U.A.'nın (35) evine gitti. Çiftler arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Olay git gide büyüdü. Gözü dönen cani U.A., Sonay Aslan'ın boğazını sıkarak öldürdü. Ardından silahla kendisini vurarak intihar etti. Aslan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Sonay Öztürk Aslan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN