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Kayseri'deki atlı haydutlar yakalandı! Çocuklu aileye kırbaçlı kabus... "Ablama sen mi küfür ettin"

Kayseri Hürmetçi Sazlığı'nda çocuklu bir aile dehşeti yaşadı. Atlı haydutlar önce küfürler savurdu sonra kırbaçla aile üyelerine saldırıp yol kestiler. İnfial uyandıran görüntüler sonrası ekipler harekete geçti. Yaşları 55,69,19 ve 18'den küçük olan haydutlar "tehdit", "kasten yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 09:50 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 10:07
Kayseri’deki atlı haydutlar yakalandı! Çocuklu aileye kırbaçlı kabus... Ablama sen mi küfür ettin

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Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda bir ailenin atlarla yolunu kesip kırbaçla dehşeti yaşatan haydutlar yakalandı.

Kayseri'deki atlı haydutlar aileye dehşeti yaşattı!



İl Emniyet Müdürlüğü Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden "Hürmetçi Sazlığı'nda zorbalık" başlıklı paylaşımla ilgili inceleme başlattı.

Atlı haydutlar gözaltına alındı (DHA)Atlı haydutlar gözaltına alındı (DHA)

KASTEN YARALAMA, HAKARET MALA ZARAR VERME...

Ekipler, olaya karıştığı tespit edilen A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve suça sürüklenen çocuk M.B.D'yi "tehdit", "kasten yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de atlı haydutlar yol kesti (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Kayseri'de atlı haydutlar yol kesti (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

KIRBAÇLI DEHŞETİ YAŞATTILAR, ATLARLA YOL KESTİLER

Sosyal medyada yer alan görüntüde, bazı kişilerin, Hürmetçi Sazlığı'ndaki atları seyredip, cep telefonuyla görüntülemek isteyen çocuklu bir ailenin içinde bulunduğu aracın önünü kesip sopalarla araca zarar verdikleri, at üstünde bir kişinin de kırbaçla aile bireylerine vurmaya çalıştığı ve aracı atla kovaladığı yer alıyor.

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