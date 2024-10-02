Kayseri'deki atlı haydutlar yakalandı! Çocuklu aileye kırbaçlı kabus... "Ablama sen mi küfür ettin"

Kayseri 'de Hürmetçi Sazlığı 'nda bir ailenin atlarla yolunu kesip kırbaçla dehşeti yaşatan haydutlar yakalandı.

Atlı haydutlar gözaltına alındı (DHA) KASTEN YARALAMA, HAKARET MALA ZARAR VERME... Ekipler, olaya karıştığı tespit edilen A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve suça sürüklenen çocuk M.B.D'yi "tehdit", "kasten yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Kayseri'de atlı haydutlar yol kesti (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



KIRBAÇLI DEHŞETİ YAŞATTILAR, ATLARLA YOL KESTİLER



Sosyal medyada yer alan görüntüde, bazı kişilerin, Hürmetçi Sazlığı'ndaki atları seyredip, cep telefonuyla görüntülemek isteyen çocuklu bir ailenin içinde bulunduğu aracın önünü kesip sopalarla araca zarar verdikleri, at üstünde bir kişinin de kırbaçla aile bireylerine vurmaya çalıştığı ve aracı atla kovaladığı yer alıyor.



